В России все больше сомневаются в победе и напрямую критикуют Путина, - ISW

По данным аналитиков, военные корреспонденты раскритиковали Путина и Кремль за неспособность прямо реагировать на важные события, отметив, что сложно сплотиться вокруг президента, когда его правительство полагается на секретность.

Другие отметили, что Путин постоянно не обращал внимания на ряд провалов в войне, в том числе на потопление крейсера "Москва".

Некоторые сторонники продолжения войны заявили, что Путин должен отомстить за взрыв на мосту через Керченский пролив, иначе его молчание будет воспринято как "слабость".

Также они раскритиковали молчание заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева после взрыва на мосту. Ранее он заявлял, что атака на Крымский мост будет "красной линией".

Критика со стороны провоенного лагеря может указывать на растущие сомнения в способности Путина выполнить обещанную им цель так называемой "денацификации" Украины и может подорвать привлекательность Путина среди его основного электората, пишут эксперты.

В то же время Путин продолжает перетасовывать своих старших военачальников, вероятно, чтобы снять с себя вину и возродить энтузиазм в экстремистском провоенном сообществе.

Аналитики отмечают, что перетасовка старших командиров не решит системных проблем, которые мешали российским операциям, логистике, оборонной промышленности и мобилизации с самого начала вторжения.

Козлы отпущения могут отвлечь критику от Путина только на время, и появление прямой критики путинского руководства среди его наиболее преданных сторонников жесткой линии, вероятно, является предвестником будущего недовольства. Эскалация, обычная или ядерная, не может решить проблемы Путина, в том числе в Украине.

Ситуация на фронтах

Украинские силы продолжали наступление к востоку от реки Оскол в направлении Луганской области и вошли в Стельмаховку (примерно в 18 км к западу от Сватово).

Российские войска безуспешно атаковали Бурдаку на границе Харьковской области и Терный к северо-востоку от Лимана.

Российские силы продолжали обстреливать недавно освобожденные населенные пункты в северной части Херсонской области с помощью артиллерии, РСЗО и авиации.

Украинские силы отразили более 30 обстрелов в районе Бахмута и Авдеевки.

Российские войска предприняли безуспешное наступление к юго-западу от Донецка.

Российские силы обстреляли жилые кварталы Запорожья крылатыми ракетами.

Российский блогер обвинил Северную Осетию и Владикавказ в невыполнении мобилизационных приказов из-за невнимательности и личных интересов региональных чиновников.

Российские оккупационные власти вывозят свои семьи из Херсонской области в Крым и из Старобельска в Луганск.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что считает взрыв на Крымском мосту "терактом", который якобы направлен на разрушение российской инфраструктуры.

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