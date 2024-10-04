В России беспилотник атаковал нефтебазу, возник пожар

В Воронежской области (РФ) дрон-камикадзе атаковал нефтебазу. На месте прилета вспыхнул пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Несколько часов назад губернатор сообщил, что на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА.

По данным местных жителей, атака осуществлена на нефтебазу ООО "Аннанефтепродукт" в поселке городского типа Анна.

Атаки дронов в РФ

В последние месяцы в России постоянно фиксируются атаки беспилотников на объекты военной инфраструктуры, нефтеперерабатывающие заводы и нефтебазы.

Так, в ночь на 3 октября, ударные БпЛА ударили по аэродрому "Борисоглебск" в Воронежской области. На аэродроме хранятся управляемые авиабомбы и размещены стоянки самолетов Су-35 и Су-34. В нескольких участках аэродрома возникли пожары.

В конце сентября ВСУ ударили по военному арсеналу "Котлубань" в Волгоградской области. Незадолго до атаки, на склад прибыла партия иранских ракет.

В ночь на 23 сентября в порту города Азов Ростовской области прогремели взрывы и вспыхнул пожар.

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