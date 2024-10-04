ua en ru
Пт, 04 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В России беспилотник атаковал нефтебазу, возник пожар

Воронежская область, Пятница 04 октября 2024 03:22
UA EN RU
В России беспилотник атаковал нефтебазу, возник пожар Фото: в РФ дрон атаковал нефтебазу (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В Воронежской области (РФ) дрон-камикадзе атаковал нефтебазу. На месте прилета вспыхнул пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

По данным местных жителей, атака осуществлена на нефтебазу ООО "Аннанефтепродукт" в поселке городского типа Анна.

Несколько часов назад губернатор сообщил, что на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА.

Атаки дронов в РФ

В последние месяцы в России постоянно фиксируются атаки беспилотников на объекты военной инфраструктуры, нефтеперерабатывающие заводы и нефтебазы.

Так, в ночь на 3 октября, ударные БпЛА ударили по аэродрому "Борисоглебск" в Воронежской области. На аэродроме хранятся управляемые авиабомбы и размещены стоянки самолетов Су-35 и Су-34. В нескольких участках аэродрома возникли пожары.

В конце сентября ВСУ ударили по военному арсеналу "Котлубань" в Волгоградской области. Незадолго до атаки, на склад прибыла партия иранских ракет.

В ночь на 23 сентября в порту города Азов Ростовской области прогремели взрывы и вспыхнул пожар.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Воронеж Дрони
NEWS
В России заявили об атаке на Курскую АЭС. В Украине говорят - фейк
В России заявили об атаке на Курскую АЭС. В Украине говорят - фейк
DAILY
"Пусть бомбят Москву!" Как живет Запорожье после атак КАБами и что там говорят о России
Юлия Акимова, Виталий Носач "Пусть бомбят Москву!" Как живет Запорожье после атак КАБами и что там говорят о России