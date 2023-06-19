У Росії не так багато інструментів впливу. В ОП розповіли, чого чекати від майбутньої зими

Росія має обмежену кількість інструментів впливу на хід війни, серед яких обстріли цивільного населення та атаки по інфраструктурі. Тож не виключено, що країна-агресор може вдатися до них і наступної зими.

У нього запитали, чи варто українцям очікувати нової важкої зими - чи спробує РФ знову влаштувати масовані атаки, зокрема й по інфраструктурі.

Подоляк зазначив, що варто розуміти, що велика війна продовжується. При цьому Україна зараз знаходиться в інших умовах, ніж до початку війни.

"І поки війна не закінчиться, треба до всього готуватись, в тому числі розуміти, що у Росії не так багато інструментів впливу на хід війни. В неї тільки терористичні інструменти, один з яких це використання залишків крилатих ракет, використання балістичних ракет, гіперзвуку, дронів для атаки на цивільне населення і на критичну інфраструктуру, на енергетичну інфраструктуру", - сказав він.

Радник керівника ОП підкреслив, що необхідно інвестувати багато грошей в те, щоб добудувати трансформатори, а також замінити й підлатати мережі розподільчі. Держава буде це робити.

При цьому суспільство має розуміти, що поки війна не закінчиться, Росія буде використовувати одні і ті ж терористичні інструменти.

"Знову ж таки, не забувати, що ціна цієї війни величезна. Або ми програємо, і тоді нас, як держави, не існує. Так, буде це називатися Україна, але це буде виключно маріонеткова, неіснуюча держава. Або ми виграємо, попри все виграємо цю війну", - додав він.

Масовані атаки по Україні

Минулої осені та зими російські окупанти вдалися до масованих ракетних та дронових атак території України, внаслідок чого було пошкоджено чимало енергетичної інфраструктури країни. В "Укренерго" зазначали, що загарбники своїми ударами пошкодили майже всі великі тепло- та гідроелектростанції в нашій країні.

Через це по всій Україні вводили графіки відключення світла для економії електроенергії та відновлення пошкоджених об'єктів. Також було припинено експорт електроенергії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.