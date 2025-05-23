В Росії атаковано важливий завод ВПК: чим він особливий

За словами Коваленка, завод виготовляє:

акумулятори й батареї , які ворог застосовує у безпілотних літальних апаратах (БпЛА), авіації, морському флоті й радіотехніці;

, які ворог застосовує у безпілотних літальних апаратах (БпЛА), авіації, морському флоті й радіотехніці; літій-іонні та ртутно-цинкові елементи , які застосовуються в системах зв’язку, управління, радіоелектронної боротьби (РЕБ) та тренажерах для танків і ракетних комплексів;

, які застосовуються в системах зв’язку, управління, радіоелектронної боротьби (РЕБ) та тренажерах для танків і ракетних комплексів; електрохімічні конденсатори , які застосовують для потреб Міністерства оборони Росії;

, які застосовують для потреб Міністерства оборони Росії; світлооптичні енергетичні установки, що забезпечують автономне енергопостачання без прокладання ліній електропередач.

У тому ж числі "Енергія" співпрацює з Роскосмосом, Міністерством внутрішніх справ (МВС) Росії, Федеральною службою безпеки (ФСБ), Міністерство надзвичайних ситуацій (МНС) та "Газпромом".

Продукція заводу використовується в системах зв’язку, управління, РЕБ, БПЛА, а також у виробництві ракет "Іскандер" і "Кинджал".

"Завод знаходиться під санкціями ЄС, США, Японії та інших країн через його значення для російського військово-промислового комплексу. Втім, він продовжував працювати. Станом на зараз, після атаки завод призупиняє роботу", - додав Коваленко.