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В Росії атаковано важливий завод ВПК: чим він особливий

Фото: в Росії атаковано важливий завод ВПК (МЧС Росії)
Автор: Сергій Пишкін

В місті Єлець Липецької області Російської Федерації (РФ) атаковано важливий для російського військово промислового комплексу (ВПК) завод "Енергія". Наразі підприємство зупинило роботу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка.

За словами Коваленка, завод виготовляє: 

  • акумулятори й батареї, які ворог застосовує у безпілотних літальних апаратах (БпЛА), авіації, морському флоті й радіотехніці; 
  • літій-іонні та ртутно-цинкові елементи, які застосовуються в системах зв’язку, управління, радіоелектронної боротьби (РЕБ) та тренажерах для танків і ракетних комплексів;
  • електрохімічні конденсатори, які застосовують для потреб Міністерства оборони Росії; 
  • світлооптичні енергетичні установки, що забезпечують автономне енергопостачання без прокладання ліній електропередач. 

У тому ж числі "Енергія" співпрацює з Роскосмосом, Міністерством внутрішніх справ (МВС) Росії, Федеральною службою безпеки (ФСБ), Міністерство надзвичайних ситуацій (МНС) та "Газпромом". 

Продукція заводу використовується в системах зв’язку, управління, РЕБ, БПЛА, а також у виробництві ракет "Іскандер" і "Кинджал". 

"Завод знаходиться під санкціями ЄС, США, Японії та інших країн через його значення для російського військово-промислового комплексу. Втім, він продовжував працювати. Станом на зараз, після атаки завод призупиняє роботу", - додав Коваленко. 

Удари України по території Росії

Україна регулярно завдає ударів по військових цілях, таких як заводи, склади боєприпасів, об'єктах логістики та нафтопереробних підприємствах на території ворога. Метою ударів є спроба знизити здатність ворога забезпечувати армію та вести війну. Наприклад, лише нещодавно дрони Служби безпеки України (СБУ) уразили два російських заводи ВПК - "Сплав" й "Базальт".

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