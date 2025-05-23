В Росії атаковано важливий завод ВПК: чим він особливий

В місті Єлець Липецької області Російської Федерації (РФ) атаковано важливий для російського військово промислового комплексу (ВПК) завод "Енергія". Наразі підприємство зупинило роботу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка.
За словами Коваленка, завод виготовляє:
У тому ж числі "Енергія" співпрацює з Роскосмосом, Міністерством внутрішніх справ (МВС) Росії, Федеральною службою безпеки (ФСБ), Міністерство надзвичайних ситуацій (МНС) та "Газпромом".
Продукція заводу використовується в системах зв’язку, управління, РЕБ, БПЛА, а також у виробництві ракет "Іскандер" і "Кинджал".
"Завод знаходиться під санкціями ЄС, США, Японії та інших країн через його значення для російського військово-промислового комплексу. Втім, він продовжував працювати. Станом на зараз, після атаки завод призупиняє роботу", - додав Коваленко.
Україна регулярно завдає ударів по військових цілях, таких як заводи, склади боєприпасів, об'єктах логістики та нафтопереробних підприємствах на території ворога. Метою ударів є спроба знизити здатність ворога забезпечувати армію та вести війну. Наприклад, лише нещодавно дрони Служби безпеки України (СБУ) уразили два російських заводи ВПК - "Сплав" й "Базальт".
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