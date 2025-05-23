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В России атакован важный завод ВПК: чем он особенный

Фото: в России атакован важный завод ВПК (МЧС России)
Автор: Сергей Пышкин

В городе Елец Липецкой области Российской Федерации (РФ) атакован важный для российского военно-промышленного комплекса (ВПК) завод "Энергия". Сейчас предприятие остановило работу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко.

По словам Коваленко, завод производит:

  • аккумуляторы и батареи, которые враг применяет в беспилотных летательных аппаратах (БпЛА), авиации, морском флоте и радиотехнике;
  • литий-ионные и ртутно-цинковые элементы, которые применяются в системах связи, управления, радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и тренажерах для танков и ракетных комплексов;
  • электрохимические конденсаторы, которые применяют для нужд Министерства обороны России;
  • светооптические энергетические установки, обеспечивающие автономное энергоснабжение без прокладки линий электропередач.

В том же числе "Энергия" сотрудничает с Роскосмосом, Министерством внутренних дел (МВД) России, Федеральной службой безопасности (ФСБ), Министерство чрезвычайных ситуаций (МЧС) и "Газпромом".

Продукция завода используется в системах связи, управления, РЭБ, БПЛА, а также в производстве ракет "Искандер" и "Кинжал".

"Завод находится под санкциями ЕС, США, Японии и других стран из-за его значения для российского военно-промышленного комплекса. Впрочем, он продолжал работать. По состоянию на сейчас, после атаки завод приостанавливает работу", - добавил Коваленко.

 

Удары Украины по территории России

Украина регулярно наносит удары по военным целям, таким как заводы, склады боеприпасов, объекты логистики и нефтеперерабатывающие предприятия на территории врага. Целью ударов является попытка снизить способность врага обеспечивать армию и вести войну. Например, только недавно дроны Службы безопасности Украины (СБУ) поразили два российских завода ВПК - "Сплав" и "Базальт".

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