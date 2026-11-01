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В России атакован Кстовский НПЗ, на объекте масштабный пожар (фото, видео)

05:10 01.11.2026 Вс
2 мин
aimg Эдуард Ткач
В России атакован Кстовский НПЗ, на объекте масштабный пожар (фото, видео) Фото: пожежа на НПЗ у Кстово (соцмережі)
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В ночь на 1 ноября город Кстово Нижегородской области России подвергся атаке. В результате ударов загорелся крупнейший нефтеперерабатывающий завод в РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-паблики.

Этой ночью примерно в 04:11 в соцсетях массово начали распространяться кадры с пожаром в Кстово. Местные жители жаловались, что в городе гремят взрывы, а OSINT-каналы уточняли, что под ударом оказался Кстовский НПЗ, после чего на объекте начался масштабный пожар. Причем огонь видео в нескольких местах.

Местные власти ситуацию никак не комментировали и чем был атакован НПЗ, пока неясно. Но скорее всего, как зачастую это бывает, произошла дроновая атака. На этом фоне Росавиация объявляла об ограничении работы аэропортов как минимум в Нижнем Новгороде.

Отметим, что Кстовский НПЗ входит в топ-5 крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России, а также является крупнейшим НПЗ компании "Лукойл" по объемам установленной мощности. В частности, проектная мощность составляет около 17 млн тонн нефти в год.

Что еще важно знать

Напомним, в ночь на 30 октября под ударом дронов оказался Новокуйбышевск Самарской области России. После атаки на территории Новокуйбышевского НПЗ возник пожар.

Также мы писали, что по данным СМИ, зять Трампа Джаред Кушнер "очень жестко" потребовал от президента Украины Владимира Зеленского прекратить удары по российским НПЗ. Речь идет об их встрече в Осло 20 октября.

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