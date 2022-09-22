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У Росії анонсували нові протести проти мобілізації

Фото: у Росії анонсували нові протести проти мобілізації (t.me/sotaproject)
Автор: Іван Носальський

Російський рух "Весна" закликав громадян РФ виходити на протести проти мобілізації у суботу, 24 вересня, увечері.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Весну" у Twitter.

"Могілізація активно йде по всій країні. Вже скоро тисячі наших чоловіків можуть вирушити на фронт. Ми можемо і маємо виступити проти", - закликають організатори акцій.

Міста, в яких планується проведення протестів, пообіцяли оголосити вже у п'ятницю, 23 вересня, а конкретні місця збирання людей – 24 вересня.

Нагадаємо, у середу, 21 вересня, президент Росії Володимир Путін у своєму зверненні до росіян заявив про початок "часткової мобілізації" у його країні.

Після цього у низці міст РФ місцеві жителі почали виходити на протести з закликами скасувати заплановану мобілізацію. Також було відомо про масові випадки затримання протестувальників.

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