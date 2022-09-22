Фото: у Росії анонсували нові протести проти мобілізації (t.me/sotaproject)

Російський рух "Весна" закликав громадян РФ виходити на протести проти мобілізації у суботу, 24 вересня, увечері.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Весну" у Twitter.