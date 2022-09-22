В России анонсировали новые протесты против мобилизации
Российское движение "Весна" призвало граждан РФ выходить на протесты против мобилизации в субботу, 24 сентября, вечером.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Весну" в Twitter.
"Могилизация активно идет по всей стране. Уже скоро тысячи наших мужчин могут отправиться на фронт. Мы можем и должны выступить против", - призывают организаторы акций.
Города, в которых планируется проведения протестов, пообещали объявить уже в пятницу, 23 сентября, а конкретные места сбора людей - 24 сентября.
Напомним, в среду, 21 сентября, президент России Владимир Путин в своем обращении к россиянам заявил о начале "частичной мобилизации" в его стране.
После этого в ряде городов РФ местные жители начали выходить на протесты с призывами отменить запланированную мобилизацию. Также было известно о массовых случаях задержаний протестующих.
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