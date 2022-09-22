Фото: в России анонсировали новые протесты против мобилизации (t.me/sotaproject)

Российское движение "Весна" призвало граждан РФ выходить на протесты против мобилизации в субботу, 24 сентября, вечером.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Весну" в Twitter.