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В России анонсировали новые протесты против мобилизации

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Москва, Четверг 22 сентября 2022 16:06
В России анонсировали новые протесты против мобилизации Фото: в России анонсировали новые протесты против мобилизации (t.me/sotaproject)
Автор: Иван Носальский

Российское движение "Весна" призвало граждан РФ выходить на протесты против мобилизации в субботу, 24 сентября, вечером.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Весну" в Twitter.

"Могилизация активно идет по всей стране. Уже скоро тысячи наших мужчин могут отправиться на фронт. Мы можем и должны выступить против", - призывают организаторы акций.

Города, в которых планируется проведения протестов, пообещали объявить уже в пятницу, 23 сентября, а конкретные места сбора людей - 24 сентября.

Напомним, в среду, 21 сентября, президент России Владимир Путин в своем обращении к россиянам заявил о начале "частичной мобилизации" в его стране.

После этого в ряде городов РФ местные жители начали выходить на протесты с призывами отменить запланированную мобилизацию. Также было известно о массовых случаях задержаний протестующих.

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