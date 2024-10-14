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У Росії на аеродромі спалили військово-транспортний літак Ту-134, - ГУР

Фото: Ту-134 (flickr.com)
Автор: Сергій Пишкін

У ніч з 12 на 13 жовтня в Росії спалили військово-транспортний літак Ту-134. Радянський борт використовується, у тому ж числі, для транспортування керівного складу Міністерства оборони країни-терориста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України.

Як розповідають у ГУР, літак належав до 117-го військово-транспортного авіаполку Збройних сил Росії й був розташований на військовому аеродромі "Оренбург-2". 

 Наразі інші подробиці ситуації не розкриваються.  

Ту-134

Ту-134 - це радянський пасажирський літак, розроблений конструкторським бюро Туполєва у 1960-х роках. Він призначений для коротких і середньомагістральних авіаперельотів і є одним із найвідоміших реактивних літаків цього періоду. Перша модифікація Ту-134 здійснила свій перший політ у 1963 році, а з 1967 року почалися його комерційні експлуатації.

Літак має два двигуни, розташовані в хвостовій частині, і здатний перевозити до 80 пасажирів.

Авіація Росії

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, в Росії почастішали випадки підпалів військових об'єктів, включаючи вертольоти та літаки.

Як приклад, лише у вересні відбулись два таких "інциденти": 

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