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У Росії з 9 січня обмежили виїзд із країни військовозобов'язаним, - ГУР

Фото: у Росії з 9 січня обмежили виїзд із країни військовозобов'язаним (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У Росії з 9 січня обмежили виїзд із країни військовозобов'язаним, зокрема обмежено придатним до служби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Головного управління розвідки Міноборони України.

Наказ ФСБ надійшов у всі прикордонні управління країни.

"У тексті зазначено: "З 9 січня 2023 р. з 00 годин 00 хвилин прикордонним управлінням ФСБ Росії забезпечити обмеження виїзду за межі території Російської Федерації громадян, які мають висновок про готовність до військової служби з категорій "А", "Б" та "В" ", - розповіли в українській розвідці.

Зазначається, що виїзд зазначених категорій буде закритий у всіх напрямках. Відповідно до наказу, виїзд заборонять також громадянам категорії "В", тобто обмежено придатним до військової служби. У мирний час цю категорію громадян звільняють від призову, військових зборів та відносять до запасу.

Нагадаємо, раніше начальник ГУР МО Кирило Буданов заявляв, що в Росії планують нову мобілізацію через брак живої сили.

Генерал-лейтенант США у відставці Бен Ходжес в інтерв'ю РБК-Україна також зазначав, що Росія, ймовірно, найближчими тижнями оголосить нову хвилю мобілізації.

За даними української розвідки, РФ хоче мобілізувати ще до 500 тисяч людей у січні.

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