У Росії з 9 січня обмежили виїзд із країни військовозобов'язаним, - ГУР

У Росії з 9 січня обмежили виїзд із країни військовозобов'язаним, зокрема обмежено придатним до служби.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Головного управління розвідки Міноборони України.
Наказ ФСБ надійшов у всі прикордонні управління країни.
"У тексті зазначено: "З 9 січня 2023 р. з 00 годин 00 хвилин прикордонним управлінням ФСБ Росії забезпечити обмеження виїзду за межі території Російської Федерації громадян, які мають висновок про готовність до військової служби з категорій "А", "Б" та "В" ", - розповіли в українській розвідці.
Зазначається, що виїзд зазначених категорій буде закритий у всіх напрямках. Відповідно до наказу, виїзд заборонять також громадянам категорії "В", тобто обмежено придатним до військової служби. У мирний час цю категорію громадян звільняють від призову, військових зборів та відносять до запасу.
Нагадаємо, раніше начальник ГУР МО Кирило Буданов заявляв, що в Росії планують нову мобілізацію через брак живої сили.
Генерал-лейтенант США у відставці Бен Ходжес в інтерв'ю РБК-Україна також зазначав, що Росія, ймовірно, найближчими тижнями оголосить нову хвилю мобілізації.
За даними української розвідки, РФ хоче мобілізувати ще до 500 тисяч людей у січні.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.