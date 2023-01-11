В России с 9 января ограничили выезд из страны военнообязанным, - ГУР

Приказ ФСБ пришел во все приграничные управления страны.

"В тексте указано: "С 9 января 2023 г. с 00 часов 00 минут пограничным управлением ФСБ России обеспечить ограничение выезда за пределы территории российской федерации граждан, имеющих вывод о готовности к военной службе из категорий "А", "Б" и "В", - рассказали в украинской разведке.

Отмечается, что выезд указанных категорий будет закрыт на всех направлениях. Как следует из приказа, выезд запретят также гражданам категории "В", то есть ограниченно пригодным к военной службе. В мирное время эту категорию граждан освобождают от призыва, военных сборов и относят к запасу.