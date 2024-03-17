В Росії з 2014 року в півтора раза впав експорт зброї. В розвідці Британії пояснили причину

Протягом останніх десяти років російський експорт зброї впав на 53%. Ймовірно, це пов'язано через регулярні втрати на полі бою й не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Міністерства оборони Британії.

Згідно з даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI), російський експорт зброї впав на 53% у періоді між 2014-2018 й 2019-2023 роками.

Внаслідок цього Росія опустилась з другого на третє місце у світовому рейтингу експорту озброєнь. Ба більше, лише у 2023 році показники були на 52% меншими, ніж у 2022. Зокрема торік основні російські озброєння отримали лише 12 країн, у порівнянні з 31 країною у 2019 році.

Зниження рівня експорту, ймовірно, пов'язане з кількома факторами:

Росія надає пріоритет техніці для операцій в Україні через постійні втрати на полі бою;

зниження попиту клієнтів через ризик введення санкцій й глобальне засудження відповідальності Росії за війну.

Російський оборонно-промисловий комплекс (ОПК)

В кінці січня аналітики Інституту вивчення війни (ISW) писали про те, що російський ОПК здатний виробляти щонайменше 100 основних бойових танків на місяць.

За словами колишнього речника Повітряних сил Юрія Ігната, країна-терорирст, як й у минулий період, має близько 900 високоточних далекобійних ракет.

Тим часом в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України розповіли про те, що ворог не застосовував крилаті ракети "Калібр" для ударів по Україні з середини вересня 2023 року. Ймовірно, з метою створення ракетного резерву.