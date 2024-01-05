Росіянки здалися без бою. Людмила Кіченок вийшла в перший парний фінал року

Українська тенісистка Людмила Кіченок у парі з латвійкою Єленою Остапенко на відмові суперниць пробилися у вирішальний матч парного розряду австралійського турніру Brisbane International.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Brisbane International, 1/2 фіналу

Кіченок/Остапенко – Касаткіна/Севілл – відмова

У півфіналі українсько-латвійський дует вийшов на пару нейтральної росіянки Дар'ї Касаткіної та австралійки Дар'ї Севілл. Остання народилася в Москві, але змінила спортивне громадянство в 2015 році. Згодом вийшла заміж за австралійського тенісиста Люка Севілла.

Утім, принципового протистояння глядачі так і не дочекалися. Уродженки РФ відмовилися виходити на корт. Вочевидь, на такий крок Касаткіна та Севілл пішли через участь першої в одиночному розряді Брісбена. Там у рамках 1/4 фіналу вона протистоятиме другій ракетці світу Аріні Сабаленко.

Натомість Кіченок із Остапенко вийшли в перший фінал у 2024 році. За трофей вони позмагаються з бельгійкою Грет Міннен і британкою Хізер Вотсон. Поєдинок запланований на 6 січня.

Українка та латвійка виступають разом багато років. Для них прийдешній фінал буде шостим спільним. Раніше вони завоювали два титули – Birmingham Classic і Cincinnati Open у 2022 році.