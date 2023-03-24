ua ru
Пт, 24 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіянка розповідає, що її чоловік не числиться в жодній з військових частин (перехоплення)

Новость на русском →
П'ятниця 24 березня 2023 19:10
Росіянка розповідає, що її чоловік не числиться в жодній з військових частин (перехоплення) Фото: мобілізований військовослужбовець РФ не числиться в жодній з військових частин (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Дружина мобілізованого військовослужбовця розповіла, що її чоловік не проходить за жодним зі списків, відповідно не числиться в жодній з військових частин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Головного управління розвідки МО України.

За її словами, в частині навіть немає документів чоловіка про проходження служби.

"Він навіть ніде по списках не проходить. Загубили одиницю. Я взагалі не знаю, що там твориться. Ми були там (у військовій частині, - ред.) у четвер, дві години там сиділи. Це жах, я просто в шоці. Там його документів навіть немає. Ось у понеділок знову поїду в частину. Я такого безладу ще не бачила", - скаржиться дружина мобілізованого окупанта.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що дружина російського військового виразила незадоволення тим, що її чоловік змушений купувати їжу за власні кошти.

Також раніше ми писали, що влада Росії, попри всі заяви, проводить в країні приховану мобілізацію. Це дозволяє поповняти ряди окупантів кожного місяця мінімум на 20 тисяч осіб.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
окупанти Главное управление разведки Війна Росії проти України Мобілізація в Росії
NEWS
Тарифи на електроенергію не змінюватимуться до кінця квітня, - Шмигаль
Тарифи на електроенергію не змінюватимуться до кінця квітня, - Шмигаль
DAILY
Москва шукає "чорний" вихід. Як РФ через санкції Заходу продає більше нафти в Азію
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Москва шукає "чорний" вихід. Як РФ через санкції Заходу продає більше нафти в Азію