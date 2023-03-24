Россиянка рассказывает, что ее муж не числится ни в одной из воинских частей (перехват)

Жена мобилизованного военнослужащего рассказала, что ее муж не проходит ни по одному из списков, соответственно не числится ни в одной из воинских частей.

По ее словам, в части даже нет документов мужчины о прохождении службы.

"Он даже нигде по спискам не проходит. Потеряли единицу. Я вообще не знаю, что там творится. Мы были там (в воинской части, - ред.) в четверг, два часа там сидели. Это ужас, я просто в шоке. Там его документов даже нет. Вот в понедельник снова поеду в часть. Я такого беспорядка еще не видела", - жалуется жена мобилизованного оккупанта.