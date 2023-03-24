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Россиянка рассказывает, что ее муж не числится ни в одной из воинских частей (перехват)

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Пятница 24 марта 2023 19:10
Россиянка рассказывает, что ее муж не числится ни в одной из воинских частей (перехват) Фото: мобилизованный военнослужащий РФ не числится ни в одной из воинских частей (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Жена мобилизованного военнослужащего рассказала, что ее муж не проходит ни по одному из списков, соответственно не числится ни в одной из воинских частей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления разведки МО Украины.

По ее словам, в части даже нет документов мужчины о прохождении службы.

"Он даже нигде по спискам не проходит. Потеряли единицу. Я вообще не знаю, что там творится. Мы были там (в воинской части, - ред.) в четверг, два часа там сидели. Это ужас, я просто в шоке. Там его документов даже нет. Вот в понедельник снова поеду в часть. Я такого беспорядка еще не видела", - жалуется жена мобилизованного оккупанта.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что жена российского военного выразила недовольство тем, что ее муж вынужден покупать еду за свой счет.

Также ранее мы писали, что власти России, несмотря на все заявления, проводят в стране скрытую мобилизацию. Это позволяет пополнять ряды оккупантов каждый месяц минимум на 20 тысяч человек.

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