Росіянка з Брянської області радіє ударам по Москві: ГУР перехопило розмову

Українська розвідка опублікувала нове перехоплення телефонної розмови мешканки Брянської області РФ, яка зловтішається ударам українських безпілотників по Московській області.

Жінка обурюється, що російська столиця тривалий час була в безпеці, тоді як прикордонні регіони регулярно страждають від бойових дій.

Вона впевнена, що жителі столичного регіону повинні відчути на собі всі наслідки війни та "хоч трохи боятися".

"ГУР МО України нагадує - за кожен здійснений проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата", - повідомляє ГУР.