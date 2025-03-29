Россиянка из Брянской области радуется ударам по Москве: ГУР перехватило разговор

Украинская разведка опубликовала новый перехват телефонного разговора жительницы Брянской области РФ, которая злорадствует ударам украинских беспилотников по Московской области.

Женщина возмущается, что российская столица долгое время была в безопасности, тогда как приграничные регионы регулярно страдают от боевых действий.

Она уверена, что жители столичного региона должны ощутить на себе все последствия войны и "хоть немного бояться".

"ГУР МО Украины напоминает - за каждое совершенное против украинского народа военное преступление будет справедливое возмездие", - сообщает ГУР.