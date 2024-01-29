Росіянина, який у Чернігівській області вбив двох людей, засудили до довічного ув'язнення

Російський військовий навесні 2022 року на території Чернігівської області вбив двох людей. Його засудили до довічного позбавлення волі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.
1 квітня 2022 року військовослужбовці Збройних сил РФ, перебуваючи в селі Гайворон Ніжинського району, незаконно позбавили волі трьох місцевих жителів. Протягом кількох годин вони утримували їх у підвальному приміщенні одного з житлових господарств.
Потім обвинувачений, за попередньою змовою з іншими військовослужбовцями РФ, вивів чоловіків із підвалу.
Старшого з них відпустив, а двох інших відвів у чагарники та розстріляв з автоматичної зброї. Від отриманих травм постраждалі померли на місці події.
Суд визнав винним російського військовослужбовця в порушенні законів і звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством. Його засудили до довічного позбавлення волі.
Під час повномасштабного вторгнення в Україну армія РФ регулярно скоює воєнні злочини. Ряд країн Заходу засуджували Кремль за це та пообіцяли покарати всіх причетних до скоєння злочинів.
Двоє силовиків із Дагестану катували людей в окупованій частині Василівського району Запорізької області. Український суд визнав їх винним у порушенні законів та звичаїв війни.
Також двоє російських військових на тимчасово окупованій території Херсонської області вбили місцевого жителя. Їм оголосили підозри.
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