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Росіянина, який у Чернігівській області вбив двох людей, засудили до довічного ув'язнення

Архівне фото: Росіянина, який у Чернігівській області вбив двох людей, засудили до довічного ув'язнення (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Російський військовий навесні 2022 року на території Чернігівської області вбив двох людей. Його засудили до довічного позбавлення волі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Деталі справи

1 квітня 2022 року військовослужбовці Збройних сил РФ, перебуваючи в селі Гайворон Ніжинського району, незаконно позбавили волі трьох місцевих жителів. Протягом кількох годин вони утримували їх у підвальному приміщенні одного з житлових господарств.  

Потім обвинувачений, за попередньою змовою з іншими військовослужбовцями РФ, вивів чоловіків із підвалу.  

Суд визнав окупанта винним

Старшого з них відпустив, а двох інших відвів у чагарники та розстріляв з автоматичної зброї. Від отриманих травм постраждалі померли на місці події.

Суд визнав винним російського військовослужбовця в порушенні законів і звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством. Його засудили до довічного позбавлення волі.

Воєнні злочини РФ в Україні

Під час повномасштабного вторгнення в Україну армія РФ регулярно скоює воєнні злочини. Ряд країн Заходу засуджували Кремль за це та пообіцяли покарати всіх причетних до скоєння злочинів.

Двоє силовиків із Дагестану катували людей в окупованій частині Василівського району Запорізької області. Український суд визнав їх винним у порушенні законів та звичаїв війни.

Також двоє російських військових на тимчасово окупованій території Херсонської області вбили місцевого жителя. Їм оголосили підозри.

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