Під Херсоном двоє п'яних окупантів увірвалися на подвір'я до чоловіка і розстріляли його

Двоє російських військових на тимчасово окупованій території Херсонської області вбили місцевого жителя. Їм оголосили підозри.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську обласну прокуратуру .

Деталі справи

У травні 2023 року двоє озброєних військових РФ, у стані алкогольного сп'яніння проникли на територію домоволодіння жителя тимчасово окупованого села Нова Збур'ївка Херсонської області.

Фото: Окупанти (facebook.com/pho.gov.ua)

На подвір'ї підозрювані жорстоко побили 64-річного чоловіка. Потерпілий спробував врятуватися, сховавшись у будинку. Однак нападники зайшли за ним і розстріляли з автоматичної зброї.

Окупантам загрожує довічне

Слідчим вдалося ідентифікувати та повідомити про підозру двом військовим РФ у жорстокому поводженні з цивільним населенням, поєднаному з умисним вбивством.

Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі.

Воєнні злочини росіян в Україні

Нагадаємо, раніше у грудні було зафіксовано на відео використання українських військовополонених у якості "живого щита" на лінії зіткнення в Запорізькій області. В медіа ширилися кадри, на яких росіяни ведуть полонених беззбройних бійців ЗСУ під дулами автоматів у бік українських позицій, та прикриваються ними.

Також нагадаємо, що 6 березня мережу сколихнуло відео, яке опублікували російські окупанти. Загарбники зняли те, як розстрілюють українського військовополоненого після його слів "Слава Україні".

Україна передала представникам Міжнародного комітету Червоного Хреста й Організації Об'єднаних Націй верифікований відеозапис, на якому зафіксовано використання українських військовополонених у якості "живого щита" на лінії зіткнення. Проте міжнародні інституції проігнорували інформацію.