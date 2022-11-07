Росіянин у перехопленій розмові повідомив про відступ з Херсонської області до Криму, - ГУР

Російський загарбник у перехопленій українською розвідкою розмові поскаржився на постійні обстріли українських захисників та повідомив про відступ окупаційної армії з Херсонської області до Криму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.
ГУР ідентифікували особу окупанта з перехопленої розмови. Ним виявився Роман Федорінов, 2001 року народження, ймовірно, уродженець смт. Шушинське Красноярського краю РФ.
Чоловік - офіцер, який тимчасово виконує функції командира танку. З березня прикомандирований до ОМОНу. За наявною інформацією, він проходить військову службу у танковому батальйоні 205-ої окремої мотострілецький бригади.
За його словами, окупаційна армія має намір відходити з Херсонської області орієнтовно до Криму.
"А так ці чотири дні не припиняли бомбити", - поскаржився він родичам.
У свою чергу родичі повідомляють, що чули про те, що росіяни нібито розгромили українців у Херсону.
"Ці новини не слухайте", - відповів загарбник.
Нагадаємо, російським солдатам не дають забирати з поля бою загиблих, щоб не платити їхнім родичам гроші.
Окрім того, російські окупанти скаржилися на малу кількість перемог на фронті та великі втрати серед особового складу.
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