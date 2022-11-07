Росіянин у перехопленій розмові повідомив про відступ з Херсонської області до Криму, - ГУР

ГУР ідентифікували особу окупанта з перехопленої розмови. Ним виявився Роман Федорінов, 2001 року народження, ймовірно, уродженець смт. Шушинське Красноярського краю РФ.

Чоловік - офіцер, який тимчасово виконує функції командира танку. З березня прикомандирований до ОМОНу. За наявною інформацією, він проходить військову службу у танковому батальйоні 205-ої окремої мотострілецький бригади.

За його словами, окупаційна армія має намір відходити з Херсонської області орієнтовно до Криму.

"А так ці чотири дні не припиняли бомбити", - поскаржився він родичам.

У свою чергу родичі повідомляють, що чули про те, що росіяни нібито розгромили українців у Херсону.

"Ці новини не слухайте", - відповів загарбник.