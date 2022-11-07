Россиянин в перехваченном разговоре сообщил об отступлении из Херсонской области в Крым, - ГУР

ГУР идентифицировали личность оккупанта из перехваченного разговора. Им оказался Роман Федоринов, 2001 года, вероятно, уроженец пгт. Шушинское Красноярского края РФ.

Мужчина - офицер, временно выполняющий функции командира танка. С марта прикомандирован у ОМОНу. По имеющейся информации, он проходит военную службу в танковом батальоне 205-й отдельной мотострелковой бригады.

По его словам, оккупационная армия намерена отходить из Херсонской области ориентировочно в Крым.

"А так эти четыре дня не прекращали бомбить", - пожаловался он родственникам.

В свою очередь, родственники сообщают, что слышали о том, что россияне якобі разгромили украинцев в Херсоне.

"Эти новости не слушайте", - ответил захватчик.