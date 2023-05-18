ua ru
Чт, 18 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россиянин в панике рассказал о наступлении ВСУ и постоянных обстрелах позиций (перехват)

Новина українською →
Россия, Четверг 18 мая 2023 18:57
Россиянин в панике рассказал о наступлении ВСУ и постоянных обстрелах позиций (перехват) Фото: россиянин в панике рассказал о наступлении ВСУ и постоянных обстрелах позиций (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Российский солдат в телефонном разговоре в панике рассказал, что его подразделение находится под постоянными обстрелами украинских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления разведки МО Украины.

Он говорит о том, что из-за наступления его подразделение несет значительные потери.

"Они засыпали, Вася да, артиллерия, танк, Вася. Этому руку оторвало, Вася, я умираю, Вася, я так устал. Вася, сегодня ночь будет такая, эти... ну нет, ну я имею в виду таскать вообще всю ночь... ползти за ними", - рассказывает оккупант.

Он жалуется на то, что командование заставляет его забирать и тащить тела погибших с поля боя.

Ранее РБК-Украина сообщало, что украинские силы обороны возле Бахмута захватили в плен "вагнеровца", которого покинули оккупанты.

Как сообщалось, украинские военные освободили от оккупантов около 20 квадратных километров в Бахмутском районе . При этом захватчики продвигаются в самом городе.

Напомним, ранее в Минобороны заявили, что Силы обороны захватили более десяти позиций россиян под Бахмутом .

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Главное управление разведки
NEWS
В Воздушных силах уточнили результаты ночной ракетной атаки: где были попадания
В Воздушных силах уточнили результаты ночной ракетной атаки: где были попадания
DAILY
Курс на Вильнюс. Что Украина хочет получить на саммите НАТО и чего ждать от Альянса
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Курс на Вильнюс. Что Украина хочет получить на саммите НАТО и чего ждать от Альянса