Россиянин в панике рассказал о наступлении ВСУ и постоянных обстрелах позиций (перехват)
Российский солдат в телефонном разговоре в панике рассказал, что его подразделение находится под постоянными обстрелами украинских военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления разведки МО Украины.
Он говорит о том, что из-за наступления его подразделение несет значительные потери.
"Они засыпали, Вася да, артиллерия, танк, Вася. Этому руку оторвало, Вася, я умираю, Вася, я так устал. Вася, сегодня ночь будет такая, эти... ну нет, ну я имею в виду таскать вообще всю ночь... ползти за ними", - рассказывает оккупант.
Он жалуется на то, что командование заставляет его забирать и тащить тела погибших с поля боя.
Ранее РБК-Украина сообщало, что украинские силы обороны возле Бахмута захватили в плен "вагнеровца", которого покинули оккупанты.
Как сообщалось, украинские военные освободили от оккупантов около 20 квадратных километров в Бахмутском районе . При этом захватчики продвигаются в самом городе.
Напомним, ранее в Минобороны заявили, что Силы обороны захватили более десяти позиций россиян под Бахмутом .
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .