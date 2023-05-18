Россиянин в панике рассказал о наступлении ВСУ и постоянных обстрелах позиций (перехват)

Российский солдат в телефонном разговоре в панике рассказал, что его подразделение находится под постоянными обстрелами украинских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления разведки МО Украины.

Он говорит о том, что из-за наступления его подразделение несет значительные потери.

"Они засыпали, Вася да, артиллерия, танк, Вася. Этому руку оторвало, Вася, я умираю, Вася, я так устал. Вася, сегодня ночь будет такая, эти... ну нет, ну я имею в виду таскать вообще всю ночь... ползти за ними", - рассказывает оккупант.

Он жалуется на то, что командование заставляет его забирать и тащить тела погибших с поля боя.