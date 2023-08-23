Росіяни звозять сміття з Ростова на полігони Донецької області, - ЦНС

Російські загарбники завозять на тимчасово захоплені території Донецької області сміття з Ростовської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.
Повідомляється, що на полігони побутових відходів з тимчасово окупованих територій Донецької області завозять сміття з Ростова. Таким чином окупанти розв'язують проблеми перевантаженості сміттєзвалищ в самій Росії.
При цьому росіяни обіцяють побудувати ще два полігони в Донецькій області, які теж мають обслуговувати сусідню Ростовську область.
В самій Ростовській області від ідеї побудувати нові полігони відмовились через екологічний стан регіону.
Підкреслюється, що загарбники традиційно відмовились враховувати думку населення захоплених регіонів щодо будівництва полігонів.
ЦНС повідомляло, що країна-агресор планує витрати на закупівлю обладнання та постачання спеціалізованої техніки для сміттєвих звалищ на окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Туди планують вивозити відходи з території РФ.
Росіяни заявляють про те, що 1,3 млрд рублів нібито мають витратити на сміттєві контейнери та спецтехніку. Проте загарбники фактично хочуть використати техніку та обладнання викрадену з українських комунальних підприємств.
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