RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне свозят мусор с Ростова на полигоны Донецкой области, - ЦНС

Иллюстративное фото: россияне свозят мусор с Ростова на полигоны Донецкой области (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские захватчики завозят на временно захваченные территории Донецкой области мусор из Ростовской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Сообщается, что на полигоны бытовых отходов с временно оккупированных территорий Донецкой области завозят мусор из Ростова. Таким образом, оккупанты решают проблемы перегруженности свалок в самой России.

При этом россияне обещают построить еще два полигона в Донецкой области, которые тоже должны обслуживать соседнюю Ростовскую область.

В самой Ростовской области от идеи построить новые полигоны отказались из-за экологического состояния региона.

Подчеркивается, что захватчики традиционно отказались учитывать мнение населения захваченных регионов по поводу строительства полигонов.

Россия хочет превратить оккупированные территории в свалки

ЦНС сообщало, что страна-агрессор планирует расходы на закупку оборудования и поставку специализированной техники для мусорных свалок на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Туда планируют вывозить отходы с территории РФ.

Россияне заявляют о том, что 1,3 млрд рублей якобы должны потратить на мусорные контейнеры и спецтехнику. Однако захватчики фактически хотят использовать технику и оборудование, похищенную с украинских коммунальных предприятий.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая областьРостовская область