Сообщается, что на полигоны бытовых отходов с временно оккупированных территорий Донецкой области завозят мусор из Ростова. Таким образом, оккупанты решают проблемы перегруженности свалок в самой России.

При этом россияне обещают построить еще два полигона в Донецкой области, которые тоже должны обслуживать соседнюю Ростовскую область.

В самой Ростовской области от идеи построить новые полигоны отказались из-за экологического состояния региона.

Подчеркивается, что захватчики традиционно отказались учитывать мнение населения захваченных регионов по поводу строительства полигонов.

Россия хочет превратить оккупированные территории в свалки

ЦНС сообщало, что страна-агрессор планирует расходы на закупку оборудования и поставку специализированной техники для мусорных свалок на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Туда планируют вывозить отходы с территории РФ.

Россияне заявляют о том, что 1,3 млрд рублей якобы должны потратить на мусорные контейнеры и спецтехнику. Однако захватчики фактически хотят использовать технику и оборудование, похищенную с украинских коммунальных предприятий.

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