Росіяни звозять на окуповані території все більше силовиків, - ЦНС

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Центр національного спротиву.

В центрі зазначають, що українське підпілля продовжує вести активну боротьбу проти окупантів. Росіяни на це відповідають збільшенням кількості силовиків, які патрулюють захоплені населені пункти. Так, до Бердянська завезли більше 500 росгвардійців.

Нагадаємо, що російські війська на 22 грудня запланували "евакуацію" цивільних із Каховки та Нової Каховки (Херсонська область).

Також ми писали, що ворожі війська заселяються до будинків місцевих мешканців Олешків та Новотроїцького у Херсонській області та відбирають у них автомобілі.

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