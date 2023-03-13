Росіяни звозять в Донецьку область в'язнів, щоб потім відправляти їх на фронт, - Генштаб

Росіяни поповнюють ряди свого війська ув’язненими, яких звозять до Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ .

"Так, минулого тижня, було відзначено рух у бік Донецької області потяга із плацкартними вагонами для перевезення в’язнів. Один з вагонів - із засудженими жінками", - йдеться в повідомленні.

В Генштабі зазначили, що на тлі великих втрат особового складу у війні, противник використовує альтернативні джерела поповнення живої сили.

Нагадаємо, що Росія готується до нової хвили мобілізації на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей - до війська братимуть і неповнолітніх.

Також росіяни готують "мобілізацію" в Маріуполі, на облік ставлять чоловіків від 2006 року народження.

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