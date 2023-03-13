RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне свозят в Донецкую область заключенных, чтобы потом отправлять их на фронт, - Генштаб

Фото: россияне свозят заключенных в Донецкую область, чтобы отправить на фронт (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Россияне пополняют ряды своего войска заключенными, которых свозят в Донецкую область.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

В Генштабе отметили, что на фоне больших потерь личного состава в войне противник использует альтернативные источники пополнения живой силы.

"Да, на прошлой неделе, было отмечено движение в сторону Донецкой области поезда с плацкартными вагонами для перевозки заключенных. Один из вагонов - с осужденными женщинами", - говорится в сообщении.

Напомним, чтоРоссия готовится к новой волне мобилизации на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей - в армию будут принимать и несовершеннолетние.

Также россияне готовят "мобилизацию" в Мариуполе, на учет ставят мужчин с 2006 года рождения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Генштаб ВСУВойна России против Украины