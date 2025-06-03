Чи може Росія запустити ЗАЕС найближчим часом: відповідь глави МАГАТЕ

Росія, ймовірно, не зможе запустити Запорізьку атомну електростанцію найближчим часом, незважаючи на активні спроби.

Про це заявив гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Гроссі під час візиту до Києва підкреслив, що росіяни "ніколи не приховували", що хочуть відновити роботу Запорізької атомної електростанції, але не зможуть зробити це найближчим часом. Глава МАГАТЕ звернув увагу, що для відновлення роботи станції, яка нині зупинена, необхідно буде закачувати воду з річки Дніпро.