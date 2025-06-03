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Чи може Росія запустити ЗАЕС найближчим часом: відповідь глави МАГАТЕ

Київ, Вівторок 03 червня 2025 20:39
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Чи може Росія запустити ЗАЕС найближчим часом: відповідь глави МАГАТЕ Фото: Рафаель Гроссі, голова МАГАТЕ (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Росія, ймовірно, не зможе запустити Запорізьку атомну електростанцію найближчим часом, незважаючи на активні спроби.

Про це заявив гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Гроссі під час візиту до Києва підкреслив, що росіяни "ніколи не приховували", що хочуть відновити роботу Запорізької атомної електростанції, але не зможуть зробити це найближчим часом.

Глава МАГАТЕ звернув увагу, що для відновлення роботи станції, яка нині зупинена, необхідно буде закачувати воду з річки Дніпро.

Чутки про плани Росії

Нагадаємо, наприкінці The New York Times написало, що росіяни зводять лінії електропередач з метою перезапустити Запорізьку АЕС.

Нові лінії електропередач помітили окупованими українськими містами Маріуполь і Бердянськ. Їх збудували після лютого 2025 року.

Гроссі, реагуючи на таку інформацію, наголошував, що він стурбований планами Росії щодо ЗАЕС. За його словами, МАГАТЕ планує продовжувати переговори з росіянами з цього питання.

При цьому зараз ЗАЕС працює тільки на одній лінії електропередач. До початку повномасштабної війни їх було десять.

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