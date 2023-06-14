UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни звели лінію оборони впритул до кордону з Білоруссю (супутникові знімки)

Ілюстративне фото: росіяни звели лінію оборони впритул до кордону з Білоруссю (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російська армія продовжує зміцнювати свій кордон. Лінію оборони фіксують уже впритул до Білорусі у Брянській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Беларускі Гаюн".

У моніторинговій групі зауважили, що на супутникових знімках станом на 31 травня російська лінія оборони біля селища Рябіновка Брянської області доходить рівно до кордону з Білоруссю. Вона розташована за 6 кілометрів від кордону з Україною.

Фото: лінія оборони росіян біля кордону з Білоруссю (t.me/Hajun_BY)

Як зазначає "Гаюн", фортифікаційні споруди складаються з протитранспортного рову завширшки приблизно 12 метрів та трьох рядів "зубів дракона", які закінчуються за 300 метрів до кордону з РБ.

Така лінія оборони з'явилася наприкінці грудня-на початку січня 2023 року, уточнює "Гаюн", посилаючись на відповідні супутникові знімки. При цьому на території Білорусі наразі такої лінії оборони не фіксують.

Фото: терміни будівництва лінії оборони (t.me/Hajun_BY)

Рейди "РДК" та легіону "Свобода Росії"

Нагадаємо, останні кілька місяців бійці "Російського добровольчого корпусу" та легіону "Свобода Росії", які допомагають Україні у війні, проводять операції на території Росії. Зокрема, вони вже кілька разів пробиралися до Бєлгородської області.

Військові під час рейдів змогли ліквідувати ворожих солдатів, захопити техніку та навіть взяти полонених. Для оборони росіянам доводилося перекидати частину своїх військ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяБілорусьокопиВійна Росії проти України