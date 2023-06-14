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Россияне возвели линию обороны впритык к границе с Беларусью (спутниковые снимки)

Иллюстративное фото: россияне возвели линию обороны впритык к границе с Беларусью (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российская армия продолжает укреплять свою границу. Линию обороны фиксируют уже впритык к Беларуси в Брянской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Беларускі Гаюн".

В мониторинговой группе заметили, что на спутниковых снимках по состоянию на 31 мая российская линия обороны около поселка Рябиновка Брянской области доходит ровно до границы с Беларусью. Она расположена в 6 километрах от границы с Украиной.

Фото: линия обороны россиян возле границы с Беларусью (t.me/Hajun_BY)

Как отмечает "Гаюн", фортификационные сооружения состоят из противотранспортного рва шириной примерно 12 метров и трех рядов "зубов дракона", которые заканчиваются за 300 метров до границы с РБ.

Такая линия обороны появилась в конце декабря-начале января 2023 года, уточняет "Гаюн", ссылаясь на соответствующие спутниковые снимки. При этом на территории Беларуси сейчас такой линии обороны не фиксируют.

Фото: сроки возведения линии обороны (t.me/Hajun_BY)

Рейды "РДК" и легиона "Свобода России"

Напомним, последние несколько месяцев бойцы "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России", которые помогают Украине в войне, проводят операции на территории России. В частности, они уже несколько раз пробирались в Белгородскую область.

Военные в ходе рейдов смогли ликвидировать вражеских солдат, захватить технику и даже взять пленных. Для обороны россиянам приходилось перебрасывать часть своих войск.

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