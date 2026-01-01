Росіяни зустрічають Новий рік під атаки дронів: вражено нафтобазу та НПЗ, виникли пожежі

Об'єкти були атаковані дронами: про нафтобазу в Людиново пабліки писали ще 31 грудня, незадовго до бою курантів. А от НПЗ в Калузькій області був вражений вже у новому році, 1 січня.

"Нафтобаза в н.п. Людиново продовжує палати після прильоту святкового БпЛА", - йдеться в коментарі під відео на одному з Telegram-каналів.

"Перший НПЗ 2026 року уже в скарбничці", - написано ще під одними кадрами вже з наслідками атаки на Ільський нафтопереробний завод.

"Ільський НПЗ приймає естафету в 2026 році", - пишуть пабліки під яскравими кадрами, на яких помітно заграву від вогню на нічному горизонті.