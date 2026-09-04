Росіяни зруйнували заклад "Завертайло" в центрі Києва
Це вже другий заклад мережі пекарень "Завертайло" у Києві, який зруйнувала Росія. Пекарню наразі зачинено.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву власника закладу Станіслава Завертайла в Instagram.
Пекарня "Завертайло" зруйнована
Завертайло розказав, що російський обстріл вдруге зруйнував його заклад. Це сталося вдень 4 вересня.
"Цього разу "Завертайло" біля Софії", - уточнив він.
Власник заявив, що найбільше хвилюється за гостей і команду.
Пізніше стало відомо, що пекарня зачинена, а детальна інформація буде згодом.
Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що одного постраждалого вже госпіталізували медики після падіння БпЛА в Шевченківському районі столиці.
Раніше РБК-Україна писало, що новий центральний склад OKWINE та Wine Hunters зруйнований у ніч проти 2 вересня.
Також повідомлялося, що 2 вересня окупанти вдарили безпілотниками по складській будівлі в Києві. Почалася пожежа.
Крім того, 27 серпня внаслідок масованої атаки Росії було повністю зруйновано склад компанії ROSHEN у селищі Чубинське Київської області.