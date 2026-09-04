ua en ru
Пт, 04 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес

Росіяни зруйнували заклад "Завертайло" в центрі Києва

16:16 04.09.2026 Пт
1 хв
Популярна пекарня біля "Софії Київської" потрапила під обстріл
aimg Олена Бджола
Росіяни зруйнували заклад "Завертайло" в центрі Києва Фото: зруйнована пекарня "Завертайло" на Подолі (скрин з відео)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Це вже другий заклад мережі пекарень "Завертайло" у Києві, який зруйнувала Росія. Пекарню наразі зачинено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву власника закладу Станіслава Завертайла в Instagram.

Пекарня "Завертайло" зруйнована

Завертайло розказав, що російський обстріл вдруге зруйнував його заклад. Це сталося вдень 4 вересня.

"Цього разу "Завертайло" біля Софії", - уточнив він.

Власник заявив, що найбільше хвилюється за гостей і команду.

Пізніше стало відомо, що пекарня зачинена, а детальна інформація буде згодом.

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що одного постраждалого вже госпіталізували медики після падіння БпЛА в Шевченківському районі столиці.

Раніше РБК-Україна писало, що новий центральний склад OKWINE та Wine Hunters зруйнований у ніч проти 2 вересня.

Також повідомлялося, що 2 вересня окупанти вдарили безпілотниками по складській будівлі в Києві. Почалася пожежа.

Крім того, 27 серпня внаслідок масованої атаки Росії було повністю зруйновано склад компанії ROSHEN у селищі Чубинське Київської області.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Київ Війна Росії проти України
Новини
Росія двічі вдарила по складах на Одещині: є постраждалі та пожежі
Росія двічі вдарила по складах на Одещині: є постраждалі та пожежі
Аналітика
Новий рекорд перед зимою. Скільки коштує оренда будинку і як перевірити автономність
Марія Волощукредактор РБК-Україна Новий рекорд перед зимою. Скільки коштує оренда будинку і як перевірити автономність