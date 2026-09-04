Россияне разрушили заведение "Завертайло" в центре Киева
Это уже второе заведение сети пекарен "Завертайло" в Киеве, которое разрушила Россия. Пекарня пока закрыта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление владельца заведения Станислава Завертайло в Instagram.
Пекарня "Завертайло" разрушена
Завертайло рассказал, что российские обстрелы во второй раз разрушили его заведение. Это произошло днем 4 сентября.
"На этот раз "Завертайло" у Софии", - уточнил он.
Владелец заявил, что больше всего волнуется за гостей и команду.
Позже стало известно, что пекарня закрыта, а подробная информация будет позже.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что одного пострадавшего уже госпитализировали медики после падения БпЛА в Шевченковском районе столицы.
Ранее РБК-Украина писало, что новый центральный склад OKWINE и Wine Hunters разрушен в ночь на 2 сентября.
Также сообщалось, что 2 сентября оккупанты ударили беспилотниками по складскому зданию в Киеве. Начался пожар.
Кроме того, 27 августа в результате массированной атаки России был полностью разрушен склад компании ROSHEN в поселке Чубинское Киевской области.