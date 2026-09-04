Россияне разрушили заведение "Завертайло" в центре Киева

Это уже второе заведение сети пекарен "Завертайло" в Киеве, которое разрушила Россия. Пекарня пока закрыта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление владельца заведения Станислава Завертайло в Instagram.

Пекарня "Завертайло" разрушена

Завертайло рассказал, что российские обстрелы во второй раз разрушили его заведение. Это произошло днем 4 сентября.

"На этот раз "Завертайло" у Софии", - уточнил он.

Владелец заявил, что больше всего волнуется за гостей и команду.

Позже стало известно, что пекарня закрыта, а подробная информация будет позже.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что одного пострадавшего уже госпитализировали медики после падения БпЛА в Шевченковском районе столицы.

Ранее РБК-Украина писало, что новый центральный склад OKWINE и Wine Hunters разрушен в ночь на 2 сентября.

Также сообщалось, что 2 сентября оккупанты ударили беспилотниками по складскому зданию в Киеве. Начался пожар.