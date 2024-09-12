Росіяни зруйнували міст між Покровськом та Мирноградом

У мережі опублікували фото знищеного Дмитрівського мосту у Покровську. Він з'єднував Покровськ з містом Мирноград.

Покровська МВА повідомила, що минулої доби російські війська двічі поцілили у інфраструктурні об’єкти. Близько 10:50 окупанти обстріляли східну частину Покровську, біля одного зі шляхопроводів було влучання. Через вибухову хвилю також були пошкоджені житлові багатоквартирні будинки.

Сьогодні близько 4:40 росіяни поцілили в дорожньо-транспортний об’єкт та зруйнували одну із секцій шляхопроводу.

За інформацією місцевої влади, інформації щодо постраждалих не надходила.