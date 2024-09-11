Покровськ та сусідні населені пункти залишилися без газу через окупантів

Прифронтовий Покровськ Донецької області та сусідні населені пункти залишилися без газу. Причиною цього були обстріли російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Покровському міську військову адміністрацію у Telegram.

"Відновлення розподілу газу до абонентів можливе після відновлення роботи пошкодженого об'єкта", - зазначає Покровська МВА.

Минулої доби через обстріли росіян було пошкоджено об’єкт газотранспортної системи. Без газу залишилися жителі міст Покровськ та Родинське. Також без газопостачання села 1 травня, Гнатівка, Ріг, Красний Лиман, Рівне, Троянда та Гришине.

"Абоненти Донецькоблгазу у Покровській громаді опинились без газопостачання внаслідок обстрілу", - йдеться у повідомленні.

Яка ситуація у Покровську

Покровськ - одне з міст Донецької області, яке останніми місяцями є активною точною бойових дій. За останній час бої підійшли до околиць міста.

Як зазначали українські військові, росіяни зосередили зусилля для захоплення Покровська. Там відбувається найбільше атак ворога. За даними Генштабу ЗСУ, на Покровському напрямку за минулу добу відбито 32 атаки окупантів.

У Покровськ через небезпечну ситуацію припинили прибувати евакуаційні потяги, у місті припинили роботу банки.

Детальніше про бої біля Покровська та чи вистачить у Росії сил для операції - у матеріалі РБК-Україна.

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