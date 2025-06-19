Росіяни зруйнували міськраду в Сіверську, де був гуманітарний пункт

За його словами, російські війська вдарили по будівлі Сіверської міськради авіабомбою. На момент атаки у приміщені не було нікого, тож обійшлося без жертв.

"На 90% зруйнована будівля - били КАБами, обвалилися конструкції. Ніхто не постраждав, був сторож, але сховався у безпечному місці", - розповів Воробйов.

Він зазначив, що останні роки будівля міськради слугувала як пункт видачі гуманітарної підтримки для жителів Сіверська. Через російський удар локацію змінять, однак на загал її розташування не повідомлятимуть.

Новий гуманітарний пункт обіцяють запустити з наступного тижня, ймовірно, 23 червня.