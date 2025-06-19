Росіяни зруйнували міськраду в Сіверську, де був гуманітарний пункт

Російські війська вранці 18 червня завдали удару по Сіверську Донецької області. Внаслідок обстрілу була зруйнована будівля міської ради, де жителі отримували гуманітарну допомогу.
Як повідомляє РБК-Україна, у коментарі "Вільному Радіо" розповів очільник Сіверської МВА Олексій Воробйов.
За його словами, російські війська вдарили по будівлі Сіверської міськради авіабомбою. На момент атаки у приміщені не було нікого, тож обійшлося без жертв.
"На 90% зруйнована будівля - били КАБами, обвалилися конструкції. Ніхто не постраждав, був сторож, але сховався у безпечному місці", - розповів Воробйов.
Він зазначив, що останні роки будівля міськради слугувала як пункт видачі гуманітарної підтримки для жителів Сіверська. Через російський удар локацію змінять, однак на загал її розташування не повідомлятимуть.
Новий гуманітарний пункт обіцяють запустити з наступного тижня, ймовірно, 23 червня.
Нагадаємо, у ніч на 19 червня Росія запустила проти України більше сотні безпілотників. Протиповітряній обороні (ППО) вдалось знешкодити 88 дронів.
А у ніч на 18 червня було випущено по Україні 58 дронів з різних напрямків. Були зафіксовані влучання у 9 локаціях. Основні напрямки удару - Донецька, Дніпропетровська області та Запоріжжя.
Зокрема, через атаку у Запоріжжі спалахнули пожежі, пошкоджені будинки та автомобілі. Інформації про загиблих чи постраждалих не надходило.
Крім того, росіяни знищили відділення "Нової пошти" у Запоріжжі.
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