Россияне разрушили горсовет в Северске, где был гуманитарный пункт

Российские войска утром 18 июня нанесли удар по Северску Донецкой области. В результате обстрела было разрушено здание городского совета, где жители получали гуманитарную помощь.
Как сообщает РБК-Украина, в комментарии "Вільному Радіо" рассказал глава Северской ГВА Алексей Воробьев.
По его словам, российские войска ударили по зданию Северского горсовета авиабомбой. На момент атаки в помещении не было никого, поэтому обошлось без жертв.
"На 90% разрушено здание - били КАБами, обвалились конструкции. Никто не пострадал, был сторож, но спрятался в безопасном месте", - рассказал Воробьев.
Он отметил, что последние годы здание горсовета служило как пункт выдачи гуманитарной поддержки для жителей Северска. Из-за российского удара локацию изменят, однако в целом ее расположение не будут сообщать.
Новый гуманитарный пункт обещают запустить со следующей недели, вероятно, 23 июня.
Напомним, в ночь на 19 июня Россия запустила против Украины более сотни беспилотников. Противовоздушной обороне (ПВО) удалось обезвредить 88 дронов.
А в ночь на 18 июня было выпущено по Украине 58 дронов с разных направлений. Были зафиксированы попадания в 9 локациях. Основные направления удара - Донецкая, Днепропетровская области и Запорожье.
В частности, из-за атаки в Запорожье вспыхнули пожары, повреждены дома и автомобили. Информации о погибших или пострадавших не поступало.
Кроме того, россияне уничтожили отделение "Новой почты" в Запорожье.
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