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Росіяни зробили висновки. Експерт пояснив відсутність "бавовни" на ворожих аеродромах

Фото: ілюстроване зображення (Getty Images)
Автор: Данило Крамаренко, Сергій Пишкін

Після низки вибухів на аеродромах росіяни зробили висновки й перекинули літаки на більш віддалені авіабази.

Про це розповів військово-політичний експерт групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в матеріалі РБК-Україна "Природний процес. Як війна повертається на територію РФ і до чого це призведе".

Як відзначив Коваленко, йдеться, наприклад, про аеродроми "Українка" (Амурська область) та "Оленья" (Мурманська область), які розташовані в тисячах кілометрів від України. 

"Варто нагадати, що Україна не мала до тих атак жодного відношення. Але я припускаю, що через таку далеку відстань російська авіація не вибухає. Але знову ж таки - поки не вибухає", - додав експерт.

Сьогоднішні удари по об'єктах у Москві, а також й в інших регіонах можуть мати не лише символічне, але й стратегічне значення, оскільки можуть бути частиною задуму щодо ліквідації "центрів прийняття рішень" та військової логістики.

Вибухи на російських аеродромах 

5 грудня 2022 року стався вибух на тилових аеродромах у Дягілєві та Енгельсі, які знаходяться на відстані 500 та 700 кілометрів від України. Повідомлялось про атаки безпілотників у Рязанській та Саратовській областях, внаслідок чого отримали пошкодження два бомбардувальники Ту-95 й бензовоз з Ту-22М. 

Також у ніч проти 26 грудня над аеродромом "Енгельс-2" нібито збили БпЛА, внаслідок чого загинули троє окупантів. За непідтвердженими даними атака могла знищити пункт управління польотами разом з усією черговою зміною та пошкодити кілька бомбардувальників.

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