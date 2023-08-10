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Россияне сделали выводы. Эксперт объяснил отсутствие "бавовны" на вражеских аэродромах

Фото: иллюстрированное изображение (Getty Images)
Автор: Данила Крамаренко, Сергей Пышкин

После ряда взрывов на аэродромах россияне сделали выводы и перекинули самолеты на более отдаленные авиабазы.

Об этом рассказал военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в материале РБК-Украина "Естественный процесс. Как война возвращается на территорию РФ и к чему это приведет".

Как отметил Коваленко, речь идет, например, об аэродромах "Украинка" (Амурская область) и "Оленья" (Мурманская область), которые расположены в тысячах километров от Украины. 

"Стоит напомнить, что Украина не имела к тем атакам никакого отношения. Но я предполагаю, что из-за такого дальнего расстояния российская авиация не взрывается. Но опять же - пока не взрывается", - добавил эксперт.

Сегодняшние удары по объектам в Москве, а также и в других регионах могут иметь не только символическое, но и стратегическое значение, поскольку могут быть частью замысла по ликвидации "центров принятия решений" и военной логистики.

Взрывы на российских аэродромах 

5 декабря 2022 года произошел взрыв на тыловых аэродромах в Дягилеве и Энгельсе, которые находятся на расстоянии 500 и 700 километров от Украины. Сообщалось об атаках беспилотников в Рязанской и Саратовской областях, в результате чего получили повреждения два бомбардировщика Ту-95 и бензовоз с Ту-22М. 

Также в ночь на 26 декабря над аэродромом "Энгельс-2" якобы сбили БПЛА, в результате чего погибли трое оккупантов. По неподтвержденным данным атака могла уничтожить пункт управления полетами вместе со всей дежурной сменой и повредить несколько бомбардировщиков.

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