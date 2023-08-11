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Росіяни зранку вдарили по Івано-Франківській області, загинула дитина

Фото: ілюстроване зображення (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Сергій Пишкін

Росіяни зранку завдали ракетного удару по Прикарпаттю. Внаслідок обстрілу загинула дитина.

Про це розповіла голова Івано-Франківської ОВА Світлана Оніщук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її Telegram-канал.

Як розповіла Оніщук, ворог, під час обстрілу, завдав удару по цивільному об'єкту. 

"Є постраждалі, серед яких дитина, яку в критичному стані було доставлено до лікарні. Медики робили все можливе, але, на жаль, врятувати життя дитині не вдалося", - додала голова ОВА. 

Зокрема Оніщука закликає цивільних не ігнорувати повітряну тривогу й у разі загрози подбати про власну безпеку. 

Подробиці ударів 

Як пише Офіс генерального прокурора, близько о 10 години росіяни здійснили обстріли аеробалістичними  ракетами по інфраструктурі Івано-Франківської області. 

"Ракета влучила по території приватного будинку в Коломийському районі, де проживала сім’я з трьома дітьми. Внаслідок обстрілу загинув 8-річний хлопчик. Дані щодо інших постраждалих наразі уточнюються", - пише пресслужба. 

 

Фото: ілюстроване зображення (t.me/pgo_gov_ua)

Зокрема вибуховою хвилею та уламками було частково зруйновано господарську споруду

Ранковий обстріл України 

Сьогодні зранку в Україні оголосили про масштабну повітряну тривогу через зліт російського винищувача МіГ-31К, який є потенційним носієм ракет "Кинджал".

Пізніше в Повітряних силах попередили про ракетну небезпеку. Через деякий час стало відомо про гучні вибухи у Києві, а також у Хмельницькій та Київській області.

Згодом влада Києва повідомила про падіння  уламків на територію однієї з дитячих лікарень столиці в Оболонському районі. Також уламки були виявлені на  вулиці Богатирській, де пошкоджений дах приватного будинку.

 

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