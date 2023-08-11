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Россияне утром ударили по Ивано-Франковской области, погиб ребенок

Фото: иллюстрированное изображение (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Сергей Пышкин

Россияне утром нанесли ракетный удар по Прикарпатью. В результате обстрела погиб ребенок.

Об этом рассказала глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее Telegram-канал.

Как рассказала Онищук, враг, во время обстрела, нанес удар по гражданскому объекту. 

"Есть пострадавшие, среди которых ребенок, который в критическом состоянии был доставлен в больницу. Медики делали все возможное, но, к сожалению, спасти жизнь ребенку не удалось", - добавила глава ОВА. 

В частности Онищука призывает гражданских не игнорировать воздушную тревогу и в случае угрозы позаботиться о собственной безопасности. 

Подробности ударов 

Как пишет Офис генерального прокурора, около 10 часов россияне совершили обстрелы аэробаллистическими ракетами по инфраструктуре Ивано-Франковской области. 

"Ракета попала по территории частного дома в Коломыйском районе, где проживала семья с тремя детьми. В результате обстрела погиб 8-летний мальчик. Данные о других пострадавших пока уточняются", - пишет пресс-служба.

 

Фото: иллюстрированное изображение (t.me/pgo_gov_ua)

В частности взрывной волной и обломками было частично разрушено хозяйственное сооружение

Утренний обстрел Украины 

Сегодня утром в Украине объявили масштабную воздушную тревогу из-за взлета российского истребителя МиГ-31К, который является потенциальным носителем ракет "Кинжал".

Позже в Воздушных силах предупредили о ракетной опасности. Через некоторое время стало известно о громких взрывах в Киеве, а также в Хмельницкой и Киевской области.

Впоследствии власти Киева сообщили о падении обломков на территорию одной из детских больниц столицы в Оболонском районе. Также обломки были обнаружены на улице Богатырской, где повреждена крыша частного дома.

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