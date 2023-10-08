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Росіяни зранку вдарили "Іскандером" по Костянтинівці, серед постраждалих є дитина

Фото: ілюстроване зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські терористи зранку, 8 жовтня, завдали удару ракетою "Іскандер" по Костянтинівці Донецької області. Серед поранених є дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Костянтинівської МВА Олексія Рослова в коментарі "Суспільному".

"Обстріл відбувся о 6:25 крилатою ракетою "Іскандер". Наразі відомо про 4-х поранених, з них одна дитина 2014 року народження", - розповів Рослов.

Також начальник МВА відзначив, що внаслідок обстрілів були пошкоджені: 

  • 10 багатоповерхівок;
  • 19 приватних будинків;
  • газогін;
  • електромережа.

Ситуація в Донецькій області

Росіяни щодня відкривають вогонь по містах й селах Донецької області. Прифронтові населені пункти регіону, і навіть ті, що знаходяться в відносному тилу, постійно перебувають під ударами.

Як писав в.о начальника Донецької ОВА Ігор Мороз, протягом минулої доби, 7 жовтня, внаслідок обстрілів з боку російських терористів загинув цивільний у Дронівці. 

"Загальна кількість жертв по області з початку повномасштабної війни вказана без урахування Маріуполя та Волновахи", - додав Мороз. 

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