Россияне утром ударили "Искандером" по Константиновке, среди пострадавших есть ребенок

"Обстрел произошел в 6:25 крылатой ракетой "Искандер". Сейчас известно о 4 раненых, из них один ребенок 2014 года рождения", - рассказал Рослов.

Также начальник МВА отметил, что в результате обстрелов были повреждены:

10 многоэтажек;

19 частных домов;

газопровод;

электросеть.

Ситуация в Донецкой области

Россияне ежедневно открывают огонь по городам и селам Донецкой области. Прифронтовые населенные пункты региона, и даже те, что находятся в относительном тылу, постоянно находятся под ударами.

Как писал и.о. начальника Донецкой ОГА Игорь Мороз, за прошедшие сутки, 7 октября, в результате обстрелов со стороны российских террористов погиб гражданский в Дроновке.

"Общее количество жертв по области с начала полномасштабной войны указано без учета Мариуполя и Волновахи", - добавил Мороз.