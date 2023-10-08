Россияне утром ударили "Искандером" по Константиновке, среди пострадавших есть ребенок

Российские террористы утром, 8 октября, нанесли удар ракетой "Искандер" по Константиновке Донецкой области. Среди раненых есть ребенок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Константиновской МВА Алексея Рослова в комментарии " Общественному ".
"Обстрел произошел в 6:25 крылатой ракетой "Искандер". Сейчас известно о 4 раненых, из них один ребенок 2014 года рождения", - рассказал Рослов.
Также начальник МВА отметил, что в результате обстрелов были повреждены:
Ситуация в Донецкой области
Россияне ежедневно открывают огонь по городам и селам Донецкой области. Прифронтовые населенные пункты региона, и даже те, что находятся в относительном тылу, постоянно находятся под ударами.
Как писал и.о. начальника Донецкой ОГА Игорь Мороз, за прошедшие сутки, 7 октября, в результате обстрелов со стороны российских террористов погиб гражданский в Дроновке.
"Общее количество жертв по области с начала полномасштабной войны указано без учета Мариуполя и Волновахи", - добавил Мороз.
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