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Россияне утром ударили "Искандером" по Константиновке, среди пострадавших есть ребенок

Фото: иллюстрированное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские террористы утром, 8 октября, нанесли удар ракетой "Искандер" по Константиновке Донецкой области. Среди раненых есть ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Константиновской МВА Алексея Рослова в комментарии " Общественному ".

"Обстрел произошел в 6:25 крылатой ракетой "Искандер". Сейчас известно о 4 раненых, из них один ребенок 2014 года рождения", - рассказал Рослов.

Также начальник МВА отметил, что в результате обстрелов были повреждены:

  • 10 многоэтажек;
  • 19 частных домов;
  • газопровод;
  • электросеть.

Ситуация в Донецкой области

Россияне ежедневно открывают огонь по городам и селам Донецкой области. Прифронтовые населенные пункты региона, и даже те, что находятся в относительном тылу, постоянно находятся под ударами.

Как писал и.о. начальника Донецкой ОГА Игорь Мороз, за прошедшие сутки, 7 октября, в результате обстрелов со стороны российских террористов погиб гражданский в Дроновке. 

"Общее количество жертв по области с начала полномасштабной войны указано без учета Мариуполя и Волновахи", - добавил Мороз.

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