UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни зранку вдарили по Херсону: снаряди влучили у будинок та дитсадок

Фото: у Херсоні внаслідок сьогоднішніх обстрілів є постраждалі (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російська армія сьогодні, 8 лютого, обстріляла Херсон. Ворожі снаряди влучили у житловий будинок та дитячий садок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Керівник пресофісу Херсонської ОВА Олександр Толоконніков підтвердив, що росіяни зранку вдарили по місту. Внаслідок атаки постраждав будинок. Чоловік та його син отримали легку контузію.

Також окупанти обстріляли дитячий садок у Херсоні, у будівлі вилетіли вікна.

Нагадаємо, зранку у Херсоні чули гучні вибухи, начальниця Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова підтвердила обстріл з боку окупантів.

Вона зазначила, що росіяни били по місту з артилерії та мінометів.

Зазначимо, за минулу добу окупанти 29 разів обстріляли Херсонську область, внаслідок чого двоє осіб постраждали.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХерсонВійна в Україні