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Россияне утром ударили по Херсону: снаряды попали в дом и детсад

Фото: в Херсоне в результате сегодняшних обстрелов есть пострадавшие (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российская армия сегодня, 8 февраля, обстреляла Херсон. Вражеские снаряды попали в жилой дом и детский сад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Руководитель пресс-офиса Херсонской ОВА Александр Толоконников подтвердил, что россияне утром ударили по городу. В результате атаки пострадал дом. Мужчина и его сын получили легкую контузию.

Также оккупанты обстреляли детский сад в Херсоне, в здании вылетели окна.

Напомним, утром в Херсоне слышали громкие взрывы, начальник Херсонской городской военной администрации Галина Луговая подтвердила обстрел со стороны оккупантов.

Она отметила, что россияне били по городу из артиллерии и минометов.

Отметим, за минувшие сутки оккупанты 29 раз обстреляли Херсонскую область, в результате чего два человека пострадали.

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