ua ru
Вт, 18 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне утром трижды обстреляли приграничья Сумской и Черниговской областей

Новина українською →
Вторник 18 апреля 2023 12:32
Россияне утром трижды обстреляли приграничья Сумской и Черниговской областей Фото: российский оккупант (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

По состоянию на 12:00 российские оккупанты трижды обстреляли приграничья Сумской и Черниговской областей из разных видов вооружения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал оперативного командования "Север".

С 09:30 до 09:40 было зафиксировано пять приходов. Россияне били вероятно из миномета 120 мм, в районе населенного пункта Кореньок. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала.

С 10.30 до 10.40 было зафиксировано 6 приходов. Россияне били предположительно из миномета 82 мм, в районе населенного пункта Бояро-Лежачи. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала.

Около 10:30 был зафиксирован 1 приход. Россияне ударили предположительно управляемой авиационной бомбой, выпущенной из самолета Су-35 в районе населенного пункта Тимоновичи. О потерях среди местного населения информация не поступала.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, вчера, 17 апреля, российские оккупанты обстреляли пять общин Сумской области. В общей сложности было зафиксировано более 160 "прилетов".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Сумская область Черниговская область
NEWS
Оккупанты на Бахмутском направлении усиливают обстрелы артиллерией и авиацией, - Сырский
Оккупанты на Бахмутском направлении усиливают обстрелы артиллерией и авиацией, - Сырский
DAILY
"Мы в Бахмуте до последнего". Как работает аэроразведка на границе войны и мира
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина "Мы в Бахмуте до последнего". Как работает аэроразведка на границе войны и мира