Россияне утром трижды обстреляли приграничья Сумской и Черниговской областей

По состоянию на 12:00 российские оккупанты трижды обстреляли приграничья Сумской и Черниговской областей из разных видов вооружения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал оперативного командования "Север".

С 09:30 до 09:40 было зафиксировано пять приходов. Россияне били вероятно из миномета 120 мм, в районе населенного пункта Кореньок. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала.

С 10.30 до 10.40 было зафиксировано 6 приходов. Россияне били предположительно из миномета 82 мм, в районе населенного пункта Бояро-Лежачи. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала.

Около 10:30 был зафиксирован 1 приход. Россияне ударили предположительно управляемой авиационной бомбой, выпущенной из самолета Су-35 в районе населенного пункта Тимоновичи. О потерях среди местного населения информация не поступала.