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Росіяни зранку обстріляли Сумську область з артилерії та гранатомету

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Сумська область, Четвер 16 березня 2023 09:46
Росіяни зранку обстріляли Сумську область з артилерії та гранатомету Ілюстративне фото: росіяни зранку обстріляли Сумську область з артилерії та гранатомету (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти зранку атакували Білопільську громаду Сумської області з артилерії та гранатомету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську ОВА.

"Сьогодні зранку зафіксовано 3 ворожих обстріли (2 артилерійських, 1 гранатометний) Білопільської громади", - сказано у повідомленні.

Загалом зафіксовано 23 "прильоти" з артилерії та 110 пострілів з гранатомету АГС.

На щастя, обійшлося без загиблих та руйнувань.

Нагадаємо, вчора росіяни обстріляли чотири громади Сумської області з мінометів та артилерії.

Окрім того, 13 березня окупанти обстріляли аграрний ліцей в Сумській області. Одна людина загинула, ще четверо отримали поранення.

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