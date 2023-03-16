Росіяни зранку обстріляли Сумську область з артилерії та гранатомету

Російські окупанти зранку атакували Білопільську громаду Сумської області з артилерії та гранатомету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську ОВА .

"Сьогодні зранку зафіксовано 3 ворожих обстріли (2 артилерійських, 1 гранатометний) Білопільської громади", - сказано у повідомленні.

Загалом зафіксовано 23 "прильоти" з артилерії та 110 пострілів з гранатомету АГС.

На щастя, обійшлося без загиблих та руйнувань.

Нагадаємо, вчора росіяни обстріляли чотири громади Сумської області з мінометів та артилерії.

Окрім того, 13 березня окупанти обстріляли аграрний ліцей в Сумській області. Одна людина загинула, ще четверо отримали поранення.

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