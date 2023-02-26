Росіяни зранку обстріляли прикордонні території Сумської області

З 8:50 до 9:05 військові зафіксували шість "приходів" в районі населеного пункту Горки. Ймовірно, російські окупанти застосували міномети 120-мм калібру.

"Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Херсоні зранку повідомляють про потужні вибухи. Місцеві припускають, що між українськими захисниками та окупантами йде артилерійська перестрілка.

Станом на 11:50 вибухи у Херсоні та області продовжуються. Місцева влада поки не коментувала ситуацію.

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