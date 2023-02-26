Россияне утром обстреляли приграничные территории Сумской области

С 8:50 до 9:05 военные зафиксировали шесть "приходов" в районе населенного пункта Горки. Вероятно, российские оккупанты применили минометы 120-мм калибра.

"О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала", - говорится в сообщении.

Напомним, в Херсоне с утра сообщают о мощных взрывах. Местные предполагают, что между украинскими защитниками и оккупантами идет артиллерийская перестрелка.

По состоянию на 11:50 взрывы в Херсоне и области продолжаются. Местные власти пока не комментировали ситуацию.

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